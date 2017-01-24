歐盟調查電子書壟斷 Amazon妥協
歐洲聯盟執行委員會今天表示，網路銷售巨擘亞馬遜同意修改涉壟斷的契約條款。若是競爭對手對這項修改滿意，未來也確實執行，亞馬遜有望逃過歐盟祭出的鉅額罰款。
歐盟執委會在2015年6月對美國亞馬遜公司（Amazon）電子書銷售程序展開反托拉斯調查，瞭解亞馬遜與出版商的銷售條款，要求出版商必須提供比亞馬遜其他競爭對手更為有利的優惠或是替代方案，或至少是同樣的優惠措施。這些條款可能限制不同電子書銷售商公平競爭，進而使得消費者的選擇受到限制。
歷經18個月的調查，這項反托拉斯調查達成初步成果。歐盟反托拉斯監管機構今天發佈聲明指出，亞馬遜初步同意不再執行有爭議的契約條款，同時也承諾將一體適用於5年內在歐盟地區所有新出版的電子書。
歐盟執委會表示，亞馬遜的這項承諾將公布在歐盟官方公報上，所有競爭對手或關注這項議題的人都可以在1個月內提出意見。
若是亞馬遜的競爭對手對這項協議沒有其他異議，並確實執行，歐盟將不會對亞馬遜祭出最高達全球總收入10%的反托拉斯罰款。1060124
(中央社)
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