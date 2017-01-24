黃之鋒記錄片 Netflix：年內可收看

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影視串流服務商Netflix宣佈已購入有關香港社運領袖黃之鋒的記錄片「黃之鋒：少年vs超級大國」，Netflix用戶今年將可以觀看該記錄片。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，「黃之鋒：少年vs超級大國」（Joshua: Teenager vs. Superpower）片長78分鐘，由美國導演皮斯卡特拉（Joe Piscatella）執導。記錄黃之鋒於2012年至2016年的遭遇。這部記錄片1月20日在日舞影展舉行首映。

據Netflix新聞稿，「黃之鋒：少年vs超級大國」將於今年播映，Netflix全球9300萬名訂戶可以透過串流平台觀賞。

Netflix在全球提供服務，但Netflix並未進入中國大陸市場，香港、澳門則可以收看。

黃之鋒2012年在香港反國民教育的行動中成為學生領袖。2年後，香港爆發歷時79天的「雨傘運動」，黃之鋒是其中一名重要人物，之後他成立了政黨香港眾志。

Netflix新聞稿中形容「黃之鋒：少年vs超級大國」記錄了「勇氣、韌力、年輕的理想主義」。

Netflix負責原創記錄片節目編排的副總裁Nishimura說：「我們在這個世代看到更多公民參與、更多的表達自由，我們很高興能提供一個全球的平台，讓觀眾參與這些議題」。

報導還說，傳言「黃之鋒：少年vs超級大國」的發行權以「七位數字」美元售出。1060124

(中央社)