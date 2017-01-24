黃之鋒記錄片 Netflix：年內可收看
影視串流服務商Netflix宣佈已購入有關香港社運領袖黃之鋒的記錄片「黃之鋒：少年vs超級大國」，Netflix用戶今年將可以觀看該記錄片。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，「黃之鋒：少年vs超級大國」（Joshua: Teenager vs. Superpower）片長78分鐘，由美國導演皮斯卡特拉（Joe Piscatella）執導。記錄黃之鋒於2012年至2016年的遭遇。這部記錄片1月20日在日舞影展舉行首映。
據Netflix新聞稿，「黃之鋒：少年vs超級大國」將於今年播映，Netflix全球9300萬名訂戶可以透過串流平台觀賞。
Netflix在全球提供服務，但Netflix並未進入中國大陸市場，香港、澳門則可以收看。
黃之鋒2012年在香港反國民教育的行動中成為學生領袖。2年後，香港爆發歷時79天的「雨傘運動」，黃之鋒是其中一名重要人物，之後他成立了政黨香港眾志。
Netflix新聞稿中形容「黃之鋒：少年vs超級大國」記錄了「勇氣、韌力、年輕的理想主義」。
Netflix負責原創記錄片節目編排的副總裁Nishimura說：「我們在這個世代看到更多公民參與、更多的表達自由，我們很高興能提供一個全球的平台，讓觀眾參與這些議題」。
報導還說，傳言「黃之鋒：少年vs超級大國」的發行權以「七位數字」美元售出。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。