三井前進南軟 2021開LaLaport大型購物園區

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三井2021年將在南港C3開設LaLaport南港（暫稱）大型連鎖購物園區。（三井不動產集團提供）

三井不動產集團今天（24日）宣布與中國信託集團旗下台灣人壽合作簽預定租約，在鄰近南港軟體經貿園區的「南港C3」規畫「LaLaport南港（暫稱）」大型連鎖購物園區，預定2021年開幕營運，約有5萬坪、250間店鋪，比位在南港車站的CITY LINK南港店1萬6600坪營業面積和Global Mall南港車站2600坪大，將會是南港最大的購物園區！

LaLaport南港匯集物販、餐飲、娛樂等設施，搭捷運文湖線或板南線徒步1至3分鐘可到達，位處台北市南港軟體經貿園區緊鄰南港展覽館、中國信託金融園區，預料將吸納家庭客、觀光客和商務客等，帶動南軟周邊逛街人潮。

三井近年積極在台布局，目前除了27日開幕滿周年的MITSUI OUTLET PARK林口外，MITSUI OUTLET PARK台中港（暫稱）預計2018年開業，此外還與宏普建設攜手合作，預定2020年在忠孝東路上、捷運忠孝新生站附近開飯店，等於在台會有OUTLET、飯店與購物園區。

(中時)