心理威而鋼 巧克力可促進性慾

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科學家發現，可提高男性性趣的荷爾蒙在巧克力裡找得到，有助伴侶提高做愛的性致。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，親吻促動素（kisspeptin）是腦中啟動青春期的激素。年輕男子注射這種激素後，大腦斷層攝影顯示，在會受性興奮和浪漫感刺激的大腦多個部位，引發一連串活動。

而巧克力含有親吻促動素。

研究主要作者倫敦帝國學院（Imperial College London）教授狄洛（Waljit Dhillo）說：「我們的初步發現顯示，親吻促動素會刺激導致性和生育的若干情緒和反應，這項研究結果新奇且令人振奮。」

「最終我們很想檢視親吻促動素是否能有效治療性心理失調，可能協助無數有生育困難的伴侶。」

狄洛又說：「至今大多數不孕的研究和治療方法，都聚焦在可能讓伴侶難以自然懷孕的生物因素。」（譯者：中央社羅苑韶）1060124

(中央社)