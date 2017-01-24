日本APA飯店不肯撤書 大陸官方下令抵制

日本APA飯店（見圖）拒撤否認南京大屠殺書籍，引起大陸官方民間強烈不滿。（美聯社）

日本APA連鎖飯店拒撤否認南京大屠殺書籍，引起大陸民眾強烈怒火，此事件在官方表態後愈演愈烈。大陸國家旅遊局今(24)日下令境內的旅行社、住宿預約網站，不得進住APA飯店，並撤下相關廣告，目前大陸大型旅遊網站已無法預約該飯店。

國家旅遊局新聞發言人張利忠說，APA飯店拒撤否認南京大屠殺書籍，這種錯誤做法是對中國遊客的公然挑釁，嚴重違反旅遊業基本公德，國家旅遊局對此堅決反對。

張利忠表示，事件發生後該局駐日本辦事處第一時間向日方提出嚴正交涉，要求酒店撤除上述書籍。國家旅遊局再次呼籲中國訪日團組和廣大遊客，自覺抵制APA飯店的錯誤做法，不進該飯店消費。

不過，APA飯店經營團隊表示，「日本保障言論自由，我們也不打算因為一方的壓力而撤回主張」，目前不考慮將此爭議的書籍下架。

日本內閣官房副長官萩生田光一今在例行記者會被問到此事，萩生田光說，民間飯店在客房擺放書籍是對顧客服務的一環，政府無意針對檢查書籍的內容，也不會評論可不可以擺放書籍一事。

(中時電子報)