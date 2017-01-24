上海計程車加價功能 2周內撤銷

大陸一線城市出行難，特別是交通尖峰時刻及下雨天都很難叫到計程車，許多地區也因此出現加價轎車情況。上海市運輸管理處及市交通執法大隊和物檢局聯合約談滴滴，今天責令其停止出租汽車加價功能，滴滴業者當場表示，將在兩周內取消「乘客自願給予調度費」的功能。

許多民眾在大陸生活習慣以手機app軟體「滴滴打車」叫車，尖峰時段往往需要加價，從3元（人民幣，下同）到20元不等，乘客在微信付款時會自動加上加價費用要求乘客付費，引起消費者不滿，讓有關單位介入調查。

新民晚報報導，市運管處約談滴滴業者，並提出「兩日內取消加價功能、嚴格執行約車成功後須頂燈由空車轉為電調、嚴格執行對載客車輛發送召車信息」等三項要求。滴滴表示，「建議加價」昨天已在整個大陸市場取消，但上海市場「乘客自願給予調度費」功能，因軟件升級需約2周時間。

(旺報)