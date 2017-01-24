海倫清桃打臉前夫 傳農曆年後復出
海倫清桃日前牽手老公戴奎發坦承身世、學歷造假，之後又爆出家暴、偷吃小鮮肉一事，狗血程度不下連續劇的荒謬情節，不只讓她形象重挫，也讓經紀公司選擇暫時冷凍她，戴發奎更在兩人離婚後，嗆聲海倫清桃在演藝圈混不下去！不過今日又有媒體指出，海倫清桃不會混不下去，反而可望在農曆年後強勢復出。
海倫清桃日前與戴發奎辦妥離婚手續，終於得到渴望已久的單身生活，現在連演藝之路也露曙光，據《鏡週刊》報導，去年簽下她的民視旗下鳳凰藝能，打算在農曆年後重用她。
海倫清桃在與戴發奎離婚後，身無分文只能借住在朋友家，據悉，雖然經紀公司因為她形象不佳，選擇暫時不幫她接任何通告，但也打算過年後找她詳談工作計畫，未來極有可能強勢入主民視8點檔或十點檔。
(中時電子報)
關鍵字：海倫清桃、
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