全台最大巨型鑽戒 開放民眾賞玩搏好運
經歷5年的努力、耗資近500萬元打造、全台最大的巨型鑽戒「恆星的愛情」，高度接近3米，成功豎立於星享道酒店9樓，一同迎接金雞年的到來！過年期間，星享道集團三館住宿、用餐皆贈送「鑽到了」紅包袋，討個好彩頭外，還提前贈送開運御守，祈求金雞年好運連年。
星享道酒店表示，「恆星的愛情」為台灣新銳藝術家賴冠仲的作品，經歷了風風雨雨才刻劃出的作品，就如同真的感情，總是需要一些磨合才能等到愛情的甜美。戒台部分為不鏽鋼打造；而鑽石的部分則是歷盡千辛萬苦，從質材的部分測試了水晶、壓克力、玻璃等等多次實驗都未能成功，最後選用琉璃材質進行窯燒，1.2公尺的寬度，1,200度的高溫，耗時90天窯燒與冷卻。
其中，原安裝於戒台的鑽石是第7顆成功的作品，結果去年一登場即遇到霸王寒流、鑽石頓時破裂；再歷經一年的努力，終於在第13次成功的製成足足有198萬克拉，重約680公斤。
星享道酒店表示，大鑽石代表大賺錢，春節期間開放民眾到酒店9樓「賞大鑽、摸大鑽、祈求來年大賺」，與大鑽拍照打卡可抽紅包得好禮，順時針繞大鑽許下新年願望，心想事成，民眾可利用年節假日，到此搏個好彩頭。
(工商)
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