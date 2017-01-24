摩拜單車獲富士康投資 年產能可達560萬輛
摩拜單車23日召開發布會，宣布該公司與全球第一大科技製造服務企業富士康，達成行業獨家戰略合作，雙方聯手後年產能可達560萬輛，將在原有自有產能基礎上翻倍，總年產能可超千萬輛，且車輛成本將進一步降低。
證券時報網報導，富士康將專門開闢摩拜單車生產線，並和摩拜聯手深度整合產業上下游資源，遴選全球優質供應商合作夥伴，通過富士康海內外數十家工廠生產，兩家公司也將在單車設計領域展開合作。
有業內人士指出，在資本趨冷情況下，共享單車在去年下半年殺出重圍，成為互聯網下半場的競爭主角，且受到資本追捧，可能是資本和創業市場急需信心。隨騰訊、滴滴、美團的加入，對共享單車的追捧甚至可媲美當初競投網約車的盛況。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。