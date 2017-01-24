摩拜單車獲富士康投資 年產能可達560萬輛

摩拜單車23日召開發布會，宣布該公司與全球第一大科技製造服務企業富士康，達成行業獨家戰略合作，雙方聯手後年產能可達560萬輛，將在原有自有產能基礎上翻倍，總年產能可超千萬輛，且車輛成本將進一步降低。

證券時報網報導，富士康將專門開闢摩拜單車生產線，並和摩拜聯手深度整合產業上下游資源，遴選全球優質供應商合作夥伴，通過富士康海內外數十家工廠生產，兩家公司也將在單車設計領域展開合作。

有業內人士指出，在資本趨冷情況下，共享單車在去年下半年殺出重圍，成為互聯網下半場的競爭主角，且受到資本追捧，可能是資本和創業市場急需信心。隨騰訊、滴滴、美團的加入，對共享單車的追捧甚至可媲美當初競投網約車的盛況。

(旺報)