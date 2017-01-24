馬英九申請2月下旬訪美 府：收到了

卸任7個多月的前總統馬英九，預計2月下旬再度訪問美國，總統府發言人黃重諺今天表示，馬前總統是在18日提出申請，預計在2月下旬到3月間前往美國訪問，總統府會依照依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」辦理相關的審核。

據了解，馬此行主要目的是應邀到美東各城市進行演講，並可望會晤美方智庫人士，就兩岸關係交換意見。一旦成行，這也是川普就任後，馬首度與美方涉台人員接觸。

(中時)