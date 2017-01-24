美圖秀秀水土不服 美膚功能遭批種族歧視
人红是非多！甫進軍海外影像特效APP「美圖秀秀」爭議不斷，日前遭外國網友在社交平台抱怨，不管是黑色皮膚、棕色皮膚還是白色皮膚，經過美圖秀秀處理後，照片都會成為亞洲人的黃皮膚，指有種族歧視嫌疑。美圖24日回應表示，功能主要針對手繪自拍功能，內部已在討論解決不同膚色問題。
美圖公司表示，美圖秀秀手繪自拍功能走紅速度出乎意料，將會尊重多元化，推出適合當地用戶的產品。 美圖秀秀手繪靈感來自現實手繪應用，並無專門限定使用族群。但會全面考慮， 做出更多元的特效效果。美圖秀秀主打一鍵美顏，核心功能就是磨皮、削下巴、以及放大眼睛。
據新浪科技指出，美圖秀秀曾遭爆存在可疑程式碼，涉嫌竊取用戶隱私，並將相關資料回傳到大陸。此外，依靠收集的資料，美圖還可對用戶通訊進行監聽。美圖隨即回應並否認這項安全疑雲的指控。
無獨有偶，過去美國聊天應用軟體Snapchat也曾推出過一款「黃臉」濾鏡，能讓影像中的人物眉毛向上揚起、眼睛縮小、臉頰鼓大、門牙變成暴牙等，當時也被投訴是對黃種人的刻板印象和種族歧視。當時Snapchat公開道歉並下架。現在，美圖似乎也遇上類似水土不服情況。
(旺報)
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