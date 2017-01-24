費德瑞再展雄風 澳網賽輕鬆挺進四強
瑞士網壇老將費德瑞（Roger Federer）今天大展雄風，以直落三盤取勝，淘汰德國對手茲韋列夫（Mischa Zverev），他挺進準決賽後將遭遇同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）。
17次贏得大滿貫賽的費德瑞只花了92分鐘，就在拉佛球場（Rod Laver Arena）這場比賽以6比1、7比5和6比2擺平茲韋列夫。
茲韋列夫世界排名第50，但這次比賽有大爆冷門表現，在第四輪擊敗世界排名第一的英國名將莫瑞（AndyMurray），只是遇上費德瑞表現不如前一戰精彩。
35歲的費德瑞這場比賽掌控全局，擊出65個得分球，只有13次非受迫性失誤，而且六度破了茲韋列夫的發球局。
費德瑞曾四度在澳洲公開賽奪冠，如今已13次打進澳網準決賽，讓躋身澳網四強賽最多次的紀錄更為輝煌。他保持的打進大滿貫賽準決賽最多次紀錄也再提升至41次。
費德瑞這次比賽將力爭2012年以來的第一個大滿貫賽冠軍，希望將保持的大滿貫賽封王紀錄再增至18次。
費德瑞若要晉級30日的決賽爭冠軍，必須闖過下一關對瓦林卡之戰。兩人交手紀錄他以18勝3敗占上風。1060124
(中央社)
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