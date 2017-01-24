成龍春節賀歲片功夫瑜伽中印合壁

我要評比

香港武術專家成龍與眾多印度演員合作，會讓你想到什麼？沒錯，當然是片名為「功夫瑜伽」（Kung Fu Yoga）的動作冒險片。

法新社、英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，銀幕傳奇人物成龍本週在孟買宣傳他最新一部、由香港導演唐季禮執導的喜劇片「功夫瑜伽」，主角包括寶萊塢影星蘇德（Sonu Sood）。

「功夫瑜伽」本週末將在中國大陸上映，印度上映日期是2月3日。電影主要情節是兩名教授為了尋找失落的寶藏而展開一場冒險壯遊。

成龍在片中飾演中國考古學家傑克（Jack），他與飾演艾希米塔（Ashmita）教授的印度女星艾米拉達斯特（Amyra Dastur）在這部中印合作的冒險電影中搭配演出。

據電影網站imdb.com，他們的冒險之旅從杜拜、印度，一路到西藏，途中遭遇蘇德飾演的叛軍領袖後人所伏擊，但兩人最後還是設法逃脫。（譯者：中央社周慧盈）1060124

(中央社)