陸官媒：黨員勿以微信妄議中央

新華網的評論欄目「新華視點」日前針對大陸的社交通訊軟體微信發出「提醒」，要求共產黨員及幹部使用微信時的注意事項，包括不准「妄議中央大政方針，破壞共產黨之集中統一」等。

中新社報導，這篇文章指，由於微信的朋友圈由很多社交關係組成，朋友圈具有媒體性質，所以微信的朋友圈不是私人領域，而是公共場所。

對於在微信朋友圈中「妄議中央大政方針」，文中提到「中國共產黨紀律處分條例」已經因應時代變化增加了一些違反政治紀律的新形式，如透過網路、廣播及講座等方式妄議中央大政方針，破壞共產黨之集中統一的話，要接受共產黨處分。

文中提醒共產黨員及幹部不應透過微信朋友圈傳送涉及國家和工作單位的機密資訊，即使是一對一的訊息也不行，因為「信息網路時代都有被記錄和洩密的可能」。1060124

(中央社)