樂陞案檢辯談判交保條件 4億對5千萬

樂陞案今天移審至台北地方法院。法官問檢辯雙方，除羈押外，有無替代方案？樂陞董事長許金龍律師提新台幣2000萬元現金保、3000萬元書面保等，檢方提具保金額4億元等。

台北地檢署偵辦樂陞案，今天起訴董事長許金龍等10人；下午2時30分移審至台北地方法院。

法官問檢察官和許金龍及其辯護人，除了羈押外，有無其他替代羈押的方案？

許金龍的律師說，可以提供2000萬元現金保、3000萬元書面保，再加上許金龍每周3次到派出所報到，以及限制出境、出海等。

蒞庭檢察官郭瑜芳、張友寧、黃嘉妮則說，若釋放許金龍，他恐有高度不到庭接受審判的可能性，但法院若要讓他交保，考量本案犯罪事實，和當初開羈押庭時已不可同日，加上許的犯罪不法所得達40億元，具保金額至少4億元。

檢察官也說，許金龍實際控制的公司VBL，它在香港匯豐銀行帳戶中，保守估計有超過20億元的不法所得，許若要交保，請他一併提出VBL公司在香港匯豐銀行的交易明細等。

許金龍反駁說，自己和家人的財產，全被檢方扣押住，根本沒錢可以交保，「我為了打擊禿鷹，打到傾家蕩產，如今股價（樂陞）下跌，我已經一窮二白」。

許金龍也向法官喊話，表明自己不會逃亡，更說「今天檢方這份起訴書，已決定他的餘生，都要跟他纏繞在一起；我從來不會認輸，有什麼好逃的」等語。1060124

(中央社)