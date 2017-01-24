越南強調TPP生效可追求亞太共同利益

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美國總統川普23日實現競選諾言，簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。越南當局回應表示，TPP若簽成生效，將為所有會員帶來共同利益，而且有利亞太地區穩定與繁榮。

越南外交部發言人黎海平（Le Hai Binh）今天以問答形式發表聲明表示，12個TPP會員國6年來已努力談判與完成簽署新一代的TPP自由貿易協定。

他說，TPP若獲得落實生效，將滿足所有會員的共同利益，不但為各國經貿合作關係注入新動力，而且有助推動亞太地區經濟互聯互通與合作，有利於地區穩定與繁榮。

他又說，越南將參加TPP與其他FTA協定視為主動與積極落實廣泛和全面融入全球經濟的主張，逐步完善法律與市場經濟體制，打造經濟發展新動力，為推進區域經濟一體化與互聯互通趨勢做出貢獻。

他指出，越南將持續加快經濟改革與做好境內準備，以利有效落實越方已經與未來將參加的各項FTA協定承諾。1060124

(中央社)