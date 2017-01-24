陸官員：必要時中國將領導全球經濟
外媒報導，中國大陸外交部官員表示，如果西方國家放棄領導角色，中國已準備好領導全球經濟。部分網友對此並不領情，還表示是否要「領導管理全球的統計局」。
華爾街日報中文網報導，大陸外交部國際經濟司長張軍23日對一些外國記者表示，如果需要中國發揮這一領導作用，中國將承擔責任。
在此之前，大陸國家主席習近平出席瑞士達佛斯世界經濟論壇時，為經濟全球化辯護，並表示要適應和引導好經濟全球化。
張軍說，若中國擔任領導，不是因為中國自己一下子衝到前面，而是因為全球化原先的領跑者突然落後，把中國推向了前方。
張軍並表示，將持續推動亞太自由貿易區。
這則新聞引起一些網友質疑。有人暗諷大陸的數據有作假嫌疑，認為領導經濟是不是要「領導管理全球的統計局」。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。