陸官員：必要時中國將領導全球經濟

我要評比

外媒報導，中國大陸外交部官員表示，如果西方國家放棄領導角色，中國已準備好領導全球經濟。部分網友對此並不領情，還表示是否要「領導管理全球的統計局」。

華爾街日報中文網報導，大陸外交部國際經濟司長張軍23日對一些外國記者表示，如果需要中國發揮這一領導作用，中國將承擔責任。

在此之前，大陸國家主席習近平出席瑞士達佛斯世界經濟論壇時，為經濟全球化辯護，並表示要適應和引導好經濟全球化。

張軍說，若中國擔任領導，不是因為中國自己一下子衝到前面，而是因為全球化原先的領跑者突然落後，把中國推向了前方。

張軍並表示，將持續推動亞太自由貿易區。

這則新聞引起一些網友質疑。有人暗諷大陸的數據有作假嫌疑，認為領導經濟是不是要「領導管理全球的統計局」。1060124

(中央社)