賓士油箱藏槍毒躲緝毒犬 4人聲押獲准

高雄港查獲賓士休旅車油箱藏有槍毒。(曹明正翻攝)

高雄港查獲賓士休旅車油箱藏有槍毒。(曹明正翻攝)

高雄港查獲賓士休旅車油箱藏有槍毒。(曹明正翻攝)

高雄港查獲賓士休旅車油箱藏有槍毒。(曹明正翻攝)

高雄港查獲賓士休旅車油箱藏有槍毒。(曹明正翻攝)

高雄港查獲賓士休旅車油箱藏有槍毒。(曹明正攝)

黃姓、范姓男子欲走私大麻、槍枝，推由杜姓人頭成立公司，18日自美國進口二手賓士休旅車，並利用油箱藏毒、藏槍，躲避緝毒犬嗅覺，不過檢警調早一步接獲線報，在高雄港倉庫查獲大麻9公斤、制式短槍8把與子彈301發。

高雄地檢署檢察官鄭益雄、蕭琬頤指揮調查局南調站、航業調查處高雄站等單位，會同高雄海關18日鎖定一只進口貨櫃疑走私毒品，不過卻通過緝毒犬嗅覺，後來在一輛二手賓士ML350型休旅車油箱，查出大量毒品與制式短槍。

賓士貨主利用油箱汽油味躲過緝毒犬，但仍被查獲大麻9241.8公克、一級毒品古柯鹼601.7公克，制式巴西金牛座、克拉克、魯格、左輪等手槍8把，以及子彈301發、彈匣10個，火力驚人，另被發現的還有大麻吸食用品1個。

專案小組同步拘提準備接貨的嫌犯黃姓（34歲）、范姓（34歲）、翁姓（36歲）、杜姓（36歲）等4名男子到案，經檢察官訊問後，4人因涉犯運輸一、二級毒品與未經許可運輸手槍、子彈犯嫌重大，向法院聲押禁見獲准。

據了解，黃男、范男欲自美國走私大麻販毒牟利，黃男另打算進口槍彈、古柯鹼，遂推由杜男成立公司，杜男再依指示到美國採購賓士車後，另跟翁男介紹的對象接觸取得槍毒藏於賓士油箱，但全案仍被檢調查獲。

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(中時)