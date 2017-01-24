陸智慧手機 Q4印度市占率達46％

我要評比

新浪引述外媒報導，研究機構Counterpoint Research在最新報告指出，去年第4季在印度市場中的前5名的智慧手機品牌中，Vivo等中國品牌占了其4。

報告統計，三星仍穩居印度市場第一名，市占率為24％；中國品牌Vivo排名第2，市占率為10％。此外，小米、聯想／摩托羅拉、OPPO也在前5名之列。據統計，中國智慧手機製造商去年第4季在印度的市占率為46％。

(工商)