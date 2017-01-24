阿里自由現金流49億美元 將投資娛樂創新

我要評比

阿里巴巴集團24日公佈截至2016年12月31日的2017財年第三季季度業績，收入較去年成長54%至532.48億元人民幣，主要因為大陸零售平台及阿里雲收入強勁增長，以及合併新收購業務的業績。

阿里巴巴集團首席財務官武衛表示，集團現在有49億美元的自由現金流，強勁現金流讓我們能夠繼續在全球投資具增長的領域，包括雲計算、數位媒體和娛樂以及創新項目，以及核心電商業務。

(旺報)