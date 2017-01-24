鐵鍊栓綁屋外15年 紐約老狗重獲新生
美國有1隻老狗被拴在飼主後院的狗屋長達15年後，終於重獲自由。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，紐約索夫克郡（Suffolk）的狗兒「熊熊」（Bear）被沉重的鐵鍊拴住，在屋外度過寒冷的冬天，幾乎得不到飼主的關愛。
不過，1個動物救援團體協助牠重獲自由後，熊熊終於不再被鐵鍊綑綁，志工也將溫暖人心的影片PO上網路。
熊熊的主人同意把牠交給志工，並未因虐待動物遭起訴，當局也沒有洩露他的身分。
動物團體「救援守護者」（Guardians of Rescue）的負責人米斯里（Robert Misseri）說：「我們知道我們必須做些什麼，讓這隻狗兒的一生有別於以往。」
志工帶熊熊去洗澡和美容，接著又帶牠去狗狗公園，甚至還去了室內游泳池。
熊熊雖然生活在長島（Long Island），卻從未去過海邊。照顧牠的志工決心彌補這項缺憾。這個動物團體正在為熊熊尋覓新家。
米斯里說：「社區裡的某位居民打了通報電話，讓幸福齒輪開始轉動，改變了熊熊的一生。」
他說：「這是個成功的真實故事，也是我們存在的理由。」
米斯里還說：「我們的任務是儘可能地幫助愈多動物，但若沒有社區的協助，我們就無法做到。」（譯者：中央社劉文瑜）1060124
(中央社)
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