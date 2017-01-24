馬英九申請訪美 府將依法審核

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總統府發言人黃重諺今天表示，前總統馬英九申請在2月下旬到3月間訪美，總統府會依照國家機密保護法等相關辦法辦理審核。

媒體報導，卸任7個多月的馬英九預計2月下旬再度訪問美國，據了解，馬英九此行主要目的是應邀到美東各城市進行演講，並可望會晤美方智庫人士，就兩岸關係交換意見。

黃重諺晚間表示，馬英九是在18日提出申請，預計在2月下旬到3月間前往美國訪問；總統府會依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」辦理相關審核。1060124

(中央社)