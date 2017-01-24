日成功發射首顆防衛省衛星 自衛隊通訊可一元化
日本三菱重工業與宇宙航空研究開發機構(JAXA)24日下午4點44分(台北時間3點44分)，從九州鹿兒島縣的種子島宇宙中心(航太中心)，成功發射了裝載著首顆防衛省獨自的通訊衛星「煌（Kirameki）2號」之H2A火箭升空。
「煌2號」衛星在24日下午5點18分左右脫離了火箭，進入預定軌道，確定發射成功。日本去年原本預定發射「煌1號」衛星，但衛星在運送時受損而被迫延期。緊接著「煌2號」之後，「煌1號」衛星將於明年3月之後發射。
這次發射的「煌2號」將取代目前使用的民間衛星，是防衛省獨自運用的衛星，由於利用不易受雲等自然現象影響的波長頻率，故能高速且穩定地通訊。
此外，由於可使陸、海、空自衛隊的部隊之間通訊一元化，可有效率地共享資訊，發生大災害時可加速救難的對應，與在海外參加維和行動的自衛隊部隊之間的聯繫也將更加順利。
「煌2號」衛星的運用期限約15年。日本過去發射火箭是以非軍事為原則，日本政府2008年通過《宇宙(太空)基本法》，允許用於防衛方面，防衛省才開始部署獨自的衛星。
(中時)
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