日月潭雲品酒店，春節飄濃濃古早味

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日月潭雲品溫泉酒店營造古早味春節氣氛，舞獅、財神都上場。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店古早味春節，祥獅獻瑞保平安。（廖志晃攝）

日月潭雲品溫泉酒店迎新春，財神爺發紅包，讓大家富貴大吉。（廖志晃攝）

古早味的過年慶典氣氛，即將在日月潭雲品溫泉酒店重現！從除夕夜吃元寶，新春逛市集搏手氣、祥獅獻瑞、財神發紅包，要讓賓客開心過好年，歡樂一整年！

雲品公關副理謝欣潔指出，相傳除夕子夜時，吃元寶（水餃）可以祈福；因此，1月27日除夕守歲，準備「金好運元寶餃」，由主廚端上現包、現煮，熱騰騰的餃子，陪伴守歲旅客，祝福大家富貴連年。

大年初一上午，「祥獅獻瑞賀新歲」，戶外大廳戰鼓齊響，搭配舞獅報喜，財神爺發送象徵「財源滾滾」的一元復始紅包，同時為接連5天的雲品春節大街，揭開序幕。

大年初一到初五的「金雞迎春市集」，從傳統小吃到命理共10個攤位，包括神雞妙算（鳥卦）、似顏天雞（似顏繪）、巧手花雕雞（捏麵人）、雞不可絲（龍鬚糖）、送中雞（抽紅包），還有緊張刺激的福雞運金彩（樂透彩）！詳情請電049-2856788，或上雲品網站查詢。

(中時)