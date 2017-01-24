親戚計算器APP 返鄉過年必備叫人神器
「爸爸的媽媽的爸爸的哥哥的兒子的老婆」叫什麼？大陸年輕人返鄉過年，除了怕被家人逼婚外，若家族親人眾多，往往不知如何稱呼，近日大陸流傳一款過年必備神器，名叫「親戚計算器」的APP，管你姻親如何野蠻生長，只要按下計算器，就能算出對應的輩份和應呼。
近日大陸坊間流傳一套「親戚計算器」APP，是繼搶票軟體，搶紅包軟體之後，春節熱門神器之一，遇上不認識的親戚，保證不失禮。不過家屬輩分叫法複雜，有點計算機還會列出性別或長幼選項，供做判斷，如果用戶也搞不清楚的話，就算有神器也沒轍了。
不過，地方稱呼也有不同叫法，有網民就說，「爸爸的媽媽的爸爸的哥哥的兒子的老婆」，在他們當地叫「妗姥」，排行可以加在前面，計算結果的標準稱謂卻是「堂舅祖母」。
(旺報)
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