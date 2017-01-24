雲南世界名雞展 川普雞霸氣登場

雲南野生動物園24日舉辦了首次世界名雞展。越南長尾雞、波蘭帽子雞、中華宮廷黃雞等來自世界各地的300隻珍貴雞種一一亮相。其中，被大陸網民形容為「川普雞」的「紅腹錦雞」霸氣登場。

中新社報導，紅腹錦雞為中國特有鳥種，也被雲南的部分少數民族奉為神鳥。牠的頭頂金黃色絲狀羽冠，上身金黃，背部呈濃綠色，後頸有橙棕色且綴有黑邊的扇狀羽，形成披肩狀，全身羽毛赤橙黃綠青藍紫色俱全。

但紅腹錦雞也因冠羽呈現金黃色，且沿頭頸向後生長，神似美國總統川普的髮型，成為中國大陸新一代網紅。

一方面展出珍稀鳥種，這場世界名雞展今天卻還舉辦鬥雞比賽。報導宣稱，出賽的鬥雞都是雲南西雙版納的阿大鬥雞，是與中原鬥雞、吐魯番鬥雞和漳州鬥雞齊名的中國四大鬥雞品系之一，也是中國歷史悠久的一個珍稀禽種。

報導指出，雲南野生動物園24日起將持續舉行「瘋狂雞世界」系列活動。春節期間，民眾可在珍稀動物區看到來自世界各地的珍貴雞種和精彩活動。1060124

(中央社)