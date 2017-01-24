奧斯卡男主角獎 雷恩葛斯林等獲提名

我要評比

美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，「樂來越愛你」的雷恩葛斯林一如預期獲得提名，將與凱西艾佛列克與丹佐華盛頓等人角逐男主角獎。

最佳男主角獎入圍名單如下：

凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「樂來越愛你」（La La Land）

丹佐華盛頓（Denzel Washington）／「藩籬」（Fences）

安德魯加菲（Andrew Garfield）／「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

維果莫天森（Viggo Mortensen）／「神奇隊長」（Captain Fantastic）。1060124

(中央社)