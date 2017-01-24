走私名車油箱藏槍毒 4嫌羈押禁見

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高雄地檢署今天宣布破獲一起名車油箱藏槍毒走私進口案，逮捕黃姓等4名男子，起出大麻和古柯鹼及制式手槍8把與子彈301發等，黃男等4人聲請羈押禁見獲准。

雄檢指揮法務部調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、航業調查處高雄調查站、高雄市調查處、嘉義市調查站等，會同財政部關務署高雄關，在高雄海關倉庫查驗一家汽車批發公司自美國進口的賓士牌車輛，當場在車輛油箱中起出大麻9241公克、古柯鹼601公克和制式手槍8把、子彈301發及彈匣10個等。

檢方訊問後，認黃男等4人涉犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。1060124

(中央社)