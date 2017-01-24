樂陞案許金龍拿不出保釋金 仍羈押禁見
日商百尺竿頭併購樂陞科技案，台北方法院今(24)日歷經7個多小時庭審，在押的樂陞董事長許金龍為法官裁定交保6000萬元，另加書面保2億元，限制住居、出境和出海，另每周一、三、五上午8點半前，到住所士林分局蘭雅所報到。
法官在諭知交保裁定同時，特別告知許金龍書面保部分，必須由轄區內殷實之人出面簽定保證書，可1人也可數人，但必須出具財力2億元以上證明，供法院審酌是否符合資格充當書面保人。許金龍得知獲交保後，馬上告知找不到人辦書面保，也拿不出現金6000萬元，還要求繼續禁見，因為他已習慣目前的環境。法官聽完許金龍放棄辦保後，諭知暫時解送看守所，並同意繼續禁見。
(中時)
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