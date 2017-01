奧斯卡入圍名單揭曉 《樂來越愛你》14項平紀錄

《樂來越愛你》入圍14項奧斯卡。(本報系資料照)

2017奧斯卡入圍名單將於下月舉行頒獎典禮,今(24日)晚間9點揭曉入圍名單,廣受好評的電影《樂來越愛你》入圍14項成大贏家,也追平《鐵達尼號》、《彗星美人》入圍紀錄,男女主角雷恩葛斯林、艾瑪史東也強勢入圍影帝后。另外,最佳影片高達9片入圍。

最佳影片:

《異星入境》

《籬笆內的風暴》

《鋼鐵英雄》

《赴湯蹈火》

《關鍵少數》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《海邊的曼徹斯特》

《月光下的藍色男孩》

最佳導演:

達米恩查澤雷╱《樂來越愛你》

貝瑞詹金斯/《月光下的藍色男孩》

肯尼斯洛勒根/《海邊的曼徹斯特》

丹尼斯維勒納夫╱《異星入境》

梅爾吉勃遜 ╱《鋼鐵英雄》

最佳男主角:

凱西艾佛列克(Casey Affleck)/《海邊的曼徹斯特》

安德魯加菲爾德/《鋼鐵英雄》

雷恩葛斯林(Ryan Gosling)/《樂來越愛你》

維果莫天森(Viggo Mortensen)/《神奇大隊長》

丹佐華盛頓(Denzel Washington)/《籬笆內的風暴》

最佳女主角:

伊莎貝雨蓓/《她的危險遊戲》

露絲奈嘉/《愛侶》

娜塔莉波曼/《第一夫人的秘密》

艾瑪史東 /《樂來越愛你》

梅莉史翠普/《走音天后》

最佳男配角:

馬赫夏拉阿里/《月光下的藍色男孩》

傑夫布里吉/《赴湯蹈火》

盧卡斯海吉斯/《海邊的曼徹斯特》

戴夫帕托/《漫漫回家路》

麥可珊農/《夜行動物》

最佳女配角:

薇歐拉戴維斯╱《籬笆內的風暴》

娜歐蜜哈里斯/《月光下的藍色男孩》

妮可基嫚╱《漫漫回家路》

奧塔薇亞史班森╱《關鍵少數》

蜜雪兒威廉斯╱《海邊的曼徹斯特》

最佳改編劇本:

《異星入境》

《籬笆內的風暴》

《關鍵少數》

《漫漫回家路》

《月光下的藍色男孩》

最佳原創劇本:

《赴湯蹈火》

《樂來越愛你》

《單身動物園 》

《海邊的曼徹斯特》

《二十世紀女人》

最佳外語片:

《拆彈少年》

《明天別再來敲門》

《新居風暴》

《塔納島之戀》

《顛父人生》

最佳動畫長片:

《酷寶:魔弦傳說》

《海洋奇緣》

《酷瓜人生》

《紅烏龜:小島物語》

《動物方城市》

最佳攝影:

《異星入境》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《月光下的藍色男孩》

《沈默》

最佳服裝設計:

《同盟鶼鰈》

《怪獸與牠們的產地》

《走音天后》

《第一夫人的秘密》

《樂來越愛你》

最佳原創歌曲:

Audition (The Fools Who Dream)/《樂來越愛你》

Can’t Stop the Feeling/《魔髮精靈》

City of Stars/《樂來越愛你》

The Empty Chair/Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go/《海洋奇緣》

最佳原創配樂:

《第一夫人的秘密》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《月光下的藍色男孩》

《星際過客》

最佳紀錄片:

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

最佳剪輯:

《異星入境》

《鋼鐵英雄》

《赴湯蹈火》

《樂來越愛你》

《月光下的藍色男孩》

最佳動畫短片:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

最佳視覺效果:

《怒火地平線》

《奇異博士》

《與森林共舞》

《酷寶:魔弦傳說》

《星際大戰外傳:俠盜一號》

最佳音效剪輯:

《異星入境》

《怒火地平線》

《鋼鐵英雄》

《樂來越愛你》

《薩利機長》

最佳混音:

《異星入境》

《鋼鐵英雄》

《樂來越愛你》

《星際大戰外傳:俠盜一號》

《13小時:班加西的秘密士兵》

最佳紀錄短片:

Extremis

4.1 Miles

Joes Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

最佳實景短片:

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

最佳化妝與髮型設計:

《明天別再來敲門》

《星際爭霸戰:浩瀚無垠》

《自殺突擊隊》

最佳藝術指導

《異星入境》

《怪獸與牠們的產地》

《凱撒萬歲》

《樂來越愛你》

《星際過客》

