奧斯卡入圍名單揭曉 《樂來越愛你》14項平紀錄

《樂來越愛你》入圍14項奧斯卡。(本報系資料照)

2017奧斯卡入圍名單將於下月舉行頒獎典禮，今(24日)晚間9點揭曉入圍名單，廣受好評的電影《樂來越愛你》入圍14項成大贏家，也追平《鐵達尼號》、《彗星美人》入圍紀錄，男女主角雷恩葛斯林、艾瑪史東也強勢入圍影帝后。另外，最佳影片高達9片入圍。

最佳影片：

《異星入境》

《籬笆內的風暴》

《鋼鐵英雄》

《赴湯蹈火》

《關鍵少數》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《海邊的曼徹斯特》

《月光下的藍色男孩》

最佳導演：

達米恩查澤雷╱《樂來越愛你》

貝瑞詹金斯／《月光下的藍色男孩》

肯尼斯洛勒根／《海邊的曼徹斯特》

丹尼斯維勒納夫╱《異星入境》

梅爾吉勃遜 ╱《鋼鐵英雄》

最佳男主角：

凱西艾佛列克（Casey Affleck）／《海邊的曼徹斯特》

安德魯加菲爾德／《鋼鐵英雄》

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／《樂來越愛你》

維果莫天森（Viggo Mortensen）／《神奇大隊長》

丹佐華盛頓（Denzel Washington）／《籬笆內的風暴》

最佳女主角：

伊莎貝雨蓓／《她的危險遊戲》

露絲奈嘉／《愛侶》

娜塔莉波曼／《第一夫人的秘密》

艾瑪史東 ／《樂來越愛你》

梅莉史翠普／《走音天后》

最佳男配角：

馬赫夏拉阿里／《月光下的藍色男孩》

傑夫布里吉／《赴湯蹈火》

盧卡斯海吉斯／《海邊的曼徹斯特》

戴夫帕托／《漫漫回家路》

麥可珊農／《夜行動物》

最佳女配角：

薇歐拉戴維斯╱《籬笆內的風暴》

娜歐蜜哈里斯／《月光下的藍色男孩》

妮可基嫚╱《漫漫回家路》

奧塔薇亞史班森╱《關鍵少數》

蜜雪兒威廉斯╱《海邊的曼徹斯特》

最佳改編劇本：

《異星入境》

《籬笆內的風暴》

《關鍵少數》

《漫漫回家路》

《月光下的藍色男孩》

最佳原創劇本：

《赴湯蹈火》

《樂來越愛你》

《單身動物園 》

《海邊的曼徹斯特》

《二十世紀女人》

最佳外語片：

《拆彈少年》

《明天別再來敲門》

《新居風暴》

《塔納島之戀》

《顛父人生》

最佳動畫長片：

《酷寶：魔弦傳說》

《海洋奇緣》

《酷瓜人生》

《紅烏龜：小島物語》

《動物方城市》

最佳攝影：

《異星入境》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《月光下的藍色男孩》

《沈默》

最佳服裝設計：

《同盟鶼鰈》

《怪獸與牠們的產地》

《走音天后》

《第一夫人的秘密》

《樂來越愛你》

最佳原創歌曲：

Audition (The Fools Who Dream)／《樂來越愛你》

Can’t Stop the Feeling／《魔髮精靈》

City of Stars／《樂來越愛你》

The Empty Chair／Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go／《海洋奇緣》

最佳原創配樂：

《第一夫人的秘密》

《樂來越愛你》

《漫漫回家路》

《月光下的藍色男孩》

《星際過客》

最佳紀錄片：

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

最佳剪輯：

《異星入境》

《鋼鐵英雄》

《赴湯蹈火》

《樂來越愛你》

《月光下的藍色男孩》

最佳動畫短片：

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

最佳視覺效果：

《怒火地平線》

《奇異博士》

《與森林共舞》

《酷寶：魔弦傳說》

《星際大戰外傳：俠盜一號》

最佳音效剪輯：

《異星入境》

《怒火地平線》

《鋼鐵英雄》

《樂來越愛你》

《薩利機長》

最佳混音：

《異星入境》

《鋼鐵英雄》

《樂來越愛你》

《星際大戰外傳：俠盜一號》

《13小時：班加西的秘密士兵》

最佳紀錄短片：

Extremis

4.1 Miles

Joes Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

最佳實景短片：

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

最佳化妝與髮型設計：

《明天別再來敲門》

《星際爭霸戰：浩瀚無垠》

《自殺突擊隊》

最佳藝術指導

《異星入境》

《怪獸與牠們的產地》

《凱撒萬歲》

《樂來越愛你》

《星際過客》

(中時電子報)