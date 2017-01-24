UBL》吳俊杰140球完投退文化 開南隊史首冠到手

開南大學奪下隊史首冠。（大專體總提供）

大專棒球聯賽冠軍戰今天(24日)晚間在新竹棒球場登場，由開南大學交手文化大學，開南吳俊杰9局燃燒140球飆出完投勝，率隊以6比2奪冠，抱回隊史13年來首座冠軍，也是這學年度來對戰文化3連勝。

開南成軍以來，在大專聯賽和梅花旗共4度闖進冠軍戰，但其中3次都敗在文化手中，今天再度在大專聯賽冠軍戰碰頭，開南排出吳俊杰掛帥，完投9局用了140球，被敲出8支安打，投出4次三振，僅失2分，壓制文化打線。

而面對文化排出的先發王尉永，開南開賽就先靠保送、失誤和陳麒源的二壘安打攻下3分，打出氣勢也奠定勝基，全場共敲出8支安打，其中第8棒俎品辰單場3安(2長打)，陳麒源單場2安敲回3分打點。

儘管開南在這次大專聯賽打來跌跌撞撞，複賽首戰意外敗給美和科大後，也把全隊「打醒了」，總教練郭李建夫提到，「不小心輸了後，他們自己知道不能輸了。」最終如願奪下隊史首冠，總教練郭李建夫也笑說：「很開心，等很久了。」他提到：「一路打上來，大家都滿努力的，最後氣勢有做出來，能拿下這一冠真的不容易。」

105學年度大專棒球聯賽 成績表

團體獎

冠軍：開南大學

亞軍：文化大學

季軍：台灣體大

殿軍：高苑科大

第5名：國立體大

第6名：遠東科大

第7名：美和科大

第8名：義守大學

個人獎

打擊獎第1名：台灣體大 范國宸(6成32)

打擊獎第2名：遠東科大 蔣宗成(5成45)

打擊獎第3名：國立體大 陳重羽(4成71)

投手獎：開南大學 廖乙忠(2勝，自責分率2.63)

全壘打獎：國立體大 王偉傑(2轟)

功勞獎：開南大學 吳俊杰

教練獎：開南大學郭李建夫

(中時電子報)