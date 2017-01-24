金像獎男配角獎 傑夫布里吉等五人角逐

我要評比

美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，「赴湯蹈火」的傑夫布里吉以及「月光下的藍色男孩」的馬赫夏拉阿里等五人獲得提名角逐男配角獎。

最佳男配角獎提名名單如下：

馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

（Jeff Bridges）／「赴湯蹈火」（Hell or HighWater）

盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）／「海邊的曼徹斯特」

戴夫帕托（Dev Patel）／「漫漫回家路」（Lion）

麥可夏儂（Michael Shannon）╱「夜行動物」（Nocturnal Animals）。1060124

(中央社)