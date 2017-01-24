新加坡貿工部：續參與其他區域整合倡議

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美國總統川普簽署行政命令，退出跨太平洋夥伴協定（TPP），新加坡貿工部今天說，新加坡將繼續參與其他的區域貿易整合倡議，為區域整合努力。

貿工部說，新加坡也會和其他的跨太平洋夥伴協定成員國討論未來的方向，衡量利弊得失。

貿工部指出，其他的區域整合倡議仍持續進行，包括區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、亞太自由貿易區（FTAAP）。

貿工部說，新加坡致力追尋以明確規則為基礎的貿易體系，以及促進廣泛的區域整合。跨太平洋夥伴協定是強化成員國間的貿易聯結、增加並創造就業機會的途徑。

川普簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥夥伴協定，實現了他去年的競選訴求。這個協定原涵蓋世界經濟總量近40%和世界貿易總量約1/3。1060124

(中央社)