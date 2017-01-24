馬辦：出訪行程皆依規定提申請

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媒體報導，前總統馬英九2月下旬將再度訪美，馬英九辦公室發言人徐巧芯今晚表示，馬英九出國訪問行程，皆依規定向總統府提出申請，若有確定，會主動對外說明。

媒體報導，馬英九此行主要目的是應邀到美東各城市進行演講，並可望會晤美方智庫人士，就兩岸關係交換意見。

總統府方面指出，馬英九是在18日提出申請，預計在2月下旬到3月間前往美國訪問，總統府會依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」辦理相關審核。1060124

(中央社)