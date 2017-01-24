奧斯卡最佳影片 樂來越愛你等九片爭霸

我要評比

美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單， 「樂來越愛你」與 「海邊的曼徹斯特」等九部影片獲提名角逐最佳影片，贏家將在2月26日的頒獎典禮公布。

●最佳影片

「異星入境」（Arrival）

「藩籬」（Fences）

「樂來越愛你」（La La Land）

「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）

「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

「漫漫回家路」（Lion）

「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）

「赴湯蹈火」（Hell or High Water）

「關鍵少數」（Hidden Figures）1060124

(中央社)