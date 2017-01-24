奧斯卡最佳導演獎提名　梅爾吉勃遜在列

我要評比

美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，入圍最佳導演的包括執導「鋼鐵英雄」的梅爾吉勃遜和「樂來越愛你」的達米恩查澤雷。

最佳導演入圍名單：

達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」（La La Land）

肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）

巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）

丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）／「異星入境」（Arrival）

梅爾吉勃遜（Mel Gibson）／「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）。1060124

(中央社)