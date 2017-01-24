奧斯卡入圍贏家 越來越愛你獲14項提名

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美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，廣獲好評的「樂來越愛你」獲得最佳影片、最佳導演、最佳男女主角等14項提名。

新銳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」（La La Land），月初在金球獎囊括創紀錄的7座獎項。

電影界觀察家預測「樂來越愛你」將再下一城，在2月26日登場的奧斯卡頒獎典禮大放異彩，可能包辦最佳影片、最佳男主角等數項獎項。1060124

(中央社)