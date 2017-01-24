達芙妮去年鉅虧5.69億港元

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北京商報報導，台灣平價女鞋品牌達芙妮今（24）日公布去年第4季與全年初步銷售業績，預料去年公司虧損將加劇超過50％，淨虧損預計將達到5.69億港元。

達芙妮財報顯示，虧損加劇主要受銷售額大幅下跌、店面銷售下跌以及毛利率下滑、關閉店鋪等綜合因素所致。達芙妮2015年的淨虧損為3.79億港元，2016年非但未能由虧轉盈，虧損還繼續擴大。

達芙妮公布的營運資料顯示，2016年全年核心品牌業務同店銷售較上年同期減少11.7％；銷售點數目淨減少999家，包括減少810家直營店及189家加盟店；於2016年12月31日，銷售點總數為4,598家。

報導指出，2016年上半財年，達芙妮收入下跌22.3％至34億港元。儘管經營費用較上年同期減少18.3％，營業虧損仍達到2.5億港元，而2015年同期為獲利1,102萬港元。由於清理庫存過季產品銷售占比增多，達芙妮毛利下跌29％至18.8億港元。

達芙妮表示，銷售下跌主要由於銷售點減少導致，上半年集團淨關閉450家門市，對銷售造成重要影響。中國多個省市於第2季出現頻繁的暴雨及洪澇，不利天氣進一步打擊了原本在疲弱經濟下趨於放緩的店鋪客流量。

(工商)