《時來運轉》賣運彩明牌？網路詐騙新手法

運動彩券網路新詐騙手法(摘自網路)

網路詐騙又出新招，這次腦筋動到運動彩券上。據電視新聞報導，網路上出現利用臉書粉絲團賣運彩明牌，一位自稱「星光哥」的人，號稱30天繳9800元，2個月1萬5千元，只要跟著他，花500元就能輕鬆賺取10萬元以上。

據記者深入追蹤瞭解，其實網路上還不只「星光哥」一人，而他們的手法卻全都一致。利用送10萬、20萬元現金、甚至金條，先在臉書上吸引關注，並在自己的粉絲團PO出修改過後的高勝率運動彩券投注單，再用收月費的方式進行詐騙。

被騙的彩迷留言欲討公道，全都被他們刪除與封鎖。

據前台灣運彩資深操盤手、運彩貓分析師平台的顧問David表示 : 「運彩分析在國外是很專業的行業，就我所知，全世界根本沒有所謂7成勝率的分析師，在美國6成以上勝率就已經是超頂級高手了，之前NBA有位裁判在比賽中操控球賽勝負，但是，他在自傳中也僅僅表示，自己只有6成出頭的勝率。」

(中時電子報)