基層爆料 北市分局長搶基層刑案獎金？

我要評比

基層質疑分局長分配獎金方式有問題。（陳鴻偉翻攝）

基層質疑分局長分配獎金方式有問題。（陳鴻偉翻攝）

警界最近流傳1封基層爆料信，指稱台北市某分局長違反刑案獎金分配規定，基層認為，原本5萬元以上的獎金，分局長按規定可分得3%，以下不得分配，質疑該名分局長每筆都要「分杯羹」，北市督察室表示已介入調查中。

對此，台北市警方初步表示，5萬以下分局長分3%，其實並沒有明文規定，只是長期以來大家都習慣如此，只是一個不成文的做法，該名分局長領取獎金的情況，目前還在釐清中。

(中時)