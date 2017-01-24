陸MLF利率首次上調 等同近6年首次升息
大陸人行24日宣布開展1年期中期借貸便利（MLF）操作，更將利率定為3.1%，較上次操作提高10個基點，據《第一財經日報》報導，這是MLF操作歷史上首次上調利率，也是政策利率近6年來首次上調，其意義等同於升息。
中金公司固定收益團隊認為，此次提高利率主要是PPI上漲，引發貨幣當局對通膨壓力的擔心，以及年底年初信貸投放過快，貨幣當局希望釋放一些收緊信號，來對信貸增速、金融槓桿進行調控。
中信證券固收首席分析師明明表示，隨著利率市場化完成，存貸款基準利率限制取消，MLF操作利率逐漸成為政策目標利率。
1月24日下午，人行官方微博發布，為維護銀行體系流動性基本穩定，結合近期MLF到期情況，人民銀行對22家金融機構展開MLF操作共2455億元（人民幣，下同），其中6個月1385億元、1年期1070億元，中標利率分別為2.95%、3.1%，較上期上升10個基點，除是MLF首次上調利率，這也等同於自2011年7月以來人行首次「升息」。
(旺報)
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