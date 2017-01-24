3M上季淨利達11.6億美元

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3M周二公布第4季業績，拜核心工業部門業務暢旺所賜，該季營收和淨利雙雙優於市場預期。上季淨利達11.6億美元，每股盈餘1.88美元，超越前一年同期的10.4億美元和每股1.66美元。上季營收年增0.4％至73.3億美元。

(工商)