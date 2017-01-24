美若不當全球老大 中俄虎視眈眈

美國總統川普追求「美國優先」的外交政策，假使美國放棄傳統全球領袖的角色，誰取而代之的問題將浮上檯面。中國與俄羅斯等國，都對擴大經濟和軍事影響力興致勃勃。

心情矛盾的德國則可望崛起，成為西方道德指引。

美聯社指出，美國數世代以來是全球經濟秩序的主導者，管理國際安全威脅，並帶頭回應伊波拉病毒與海地大地震等危機。不過，在堅信美國必須重新聚焦自我，傳遞孤立主義色彩的訊息，而以秋風掃落葉之姿登上總統大位後，在打消希望全世界其他國家解決自身問題的念頭方面，川普甚少著墨。

川普在就職演說中說，美國投資他國的產業、軍事、邊境和基礎設施已太久了，國內卻落入「荒廢與衰敗」。他表示：「那些都過去了。」

美國的退縮，中國不是唯一受惠的國家。俄國及德國以自己的方式也可以爭取到更大的全球角色。但是，沒有一個國家能夠同時媲美美國的經濟、軍事及道德力量，美國越孤立，料將意味權力真空。

前國務院官員、現任職於戰略暨國際研究中心（CSIS）的艾特曼（Jon Alterman）說：「沒有一個國家或一群國家能夠辦到美國過去半世紀做到的事。部分原因是資源和能力，部分則是雄心的問題。」

中國與俄國等美國對手將珍惜試圖取代美國的契機，然而亞洲、歐洲及其他地區的許多國家則對美國退縮的景象苦惱不安，甚至德國對於日漸被視為道德模範也充滿不確定感。

中國在非洲與拉丁美洲的投資以數十億美元計，為的是在開發中世界發揮影響力，有可能成為日益具有主宰力的經濟強權。中國已積極尋求看起來最可能是跨太平洋貿易協定（TPP）替代選擇的多國貿易協議，歐巴馬政府時代曾警告，這將使中國得以「制定規則」，導致更惡劣的勞動及環境標準。

美國的軍事聯盟如今也已不是那麼確定。川普暗示要從大格局來重新思考，稱北大西洋公約組織（NATO）「過時」，並要求美國盟友在太平洋強化自身軍力、俄羅斯在東歐運用軍事力量的同時，也要承擔更多經費。

德國外長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）在「畫報」（Bild）撰文指出：「川普當選，20世紀的舊世界終於落幕。」（譯者：中央社徐崇哲）1060124

(中央社)