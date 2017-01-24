陸禁VPN？官方：不影響企業正常運轉
中國大陸工業和信息化部日前發布通知，稱將清理規範網路接入服務市場，其中不得自行建立和租用VPN尤其引發關注。工信部24日表示，「這不會影響外貿企業、跨國企業的正常運轉」。
VPN（Virtual Private Network）是指虛擬私人網路，是跨國企業內部的一種通訊方式。在面對中國大陸網路管制「長城」，許多人會透過VPN造訪境外或被大陸禁止的網站，俗稱「翻牆」。
中新社報導，這次「整治行動」提到，在跨境業務方面，明確未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用專線（含虛擬專用網路VPN）等其他管道開展跨境經營活動。
這項消息顯示中國大陸將再加強網路管制，可能禁止使用VPN，引起許多民眾或企業恐慌。
大陸工信部今天出面表示，外貿企業、跨國企業因辦公自用等原因，需要通過專線等方式跨境聯網時，可以向依法設置國際通信出入口局的電信業務經營者租用，通知的相關規定不會對其正常運轉造成影響。
大陸工信部說，這次清理規範工作，一是加強資質管理，二是嚴格資源管理，三是推動接入服務企業加強技術手段建設，完成各項評測工作。1060124
(中央社)
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