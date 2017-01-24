威特斯絕殺三分 熱火氣走勇士

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威特斯（Dion Waiters）今天砍進絕殺三分球，幫助邁阿密熱火以105-102的戲劇性結局爆冷氣走金州勇士，讓戰績獨步美國職籃NBA的勇士連勝止步於7場。

威特斯攻下全場最高的33分，這是他連續第2場拿到個人生涯新高的33分。熱火拜他之賜，在主場美國航空體育館（American Airlines Arena）寫下4連勝。

威特斯說：「這是你希望為它而生的時刻，尤其在對抗那種強隊時。我現在正在夢中。」

熱火贏得很辛苦，勇士在發動一波12-3攻勢後，一度於距終場僅剩21秒時追到只差1分，讓熱火差點拱手讓出勝利。

熱火戰績提升到15勝30負，勇士則掉到38勝7負。勇士以杜蘭特（Kevin Durant）的27分最高。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「我們不是輸在最後3或4分鐘─我們今晚打得很軟。防守不到位...他們今晚是更聰明及更強悍的球隊。」1060124

(中央社)