奧斯卡第89屆部分入圍名單
美國影藝學院今天公布第89屆奧斯卡金像獎入圍名單，小金人獎落誰家，將於2月26日的頒獎典禮揭曉。以下為部分入圍名單：
●最佳影片
「異星入境」（Arrival）
「藩籬」（Fences）
「樂來越愛你」（La La Land）
「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）
「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
「漫漫回家路」（Lion）
「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）
「赴湯蹈火」（Hell or High Water）
「關鍵少數」（Hidden Figures）
●最佳男主角
凱西艾佛列克（Casey Affleck）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「樂來越愛你」（La La Land）
丹佐華盛頓（Denzel Washington）／「藩籬」（Fences）
安德魯加菲（Andrew Garfield）／「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）
維果莫天森（Viggo Mortensen）／「神奇隊長」（Captain Fantastic）
●最佳女主角
蘿絲奈格（Ruth Negga）／「愛侶」（Loving）
娜塔莉波曼（Natalie Portman）／「第一夫人的秘密」（Jackie）
艾瑪史東（Emma Stone）／「樂來越愛你」（La La Land）
伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）／「她的危險遊戲」（Elle）
梅莉史翠普（Meryl Streep）／「走音天后」（Florence Foster Jenkins）
●最佳導演
達米恩查澤雷（Damien Chazelle）／「樂來越愛你」（La La Land）
巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）
丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）／「異星入境」（Arrival）
梅爾吉勃遜（Mel Gibson）／「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）
●最佳男配角
馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
傑夫布里吉（Jeff Bridges）／「赴湯蹈火」（Hell or High Water）
盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）
戴夫帕托（Dev Patel）／「漫漫回家路」（Lion）
麥可夏儂（Michael Shannon）╱「夜行動物」（Nocturnal Animals）
●最佳女配角
薇拉戴維絲（Viola Davis）／「藩籬」（Fences）
娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）／「月光下的藍色男孩」（Moonlight）
蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）／「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）
妮可基嫚（Nicole Kidman）／「漫漫回家路」（Lion）
奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）／關鍵少數」（Hidden Figures）
●最佳外語片
「新居風暴」（The Salesman）（伊朗）
「顛父人生」（Toni Erdmann）（德國）
「拆彈少年」（Land of Mine）（丹麥）
「明天別再來敲門」（A Man Called Ove）（瑞典）
「塔納島之戀」（Tanna）（澳洲）。1060124
(中央社)
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