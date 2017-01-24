美推出TPP 大馬繼續與成員國洽談

馬來西亞種植及原產業部長馬袖強表示，雖然美國已退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），但大馬仍會與其他10國繼續洽談，或個別簽訂雙邊自由貿易協定。

他今日在亞洲策略與領導研究所（ASLI）主辦的「第19屆馬來西亞策略展望研討會」開幕禮後表示，雖然美國總統川普在上任首日即宣布推出TPP，但大馬會與其他10國繼續接洽，以尋找美國退出後的聯盟可能性。

馬袖強認為，川普一個退出簽名的決定就打亂了大馬的整盤計畫，並必須尋找其他彌補方案。為了不讓之前的努力付諸流水，11個國家將會繼續探討如何合作。1060124

(中央社)