田徑》瑞典標槍客座教練首次在台過新年

中華田協復理事長朱文慶(前排左四)、秘書長王景成(前排左三)前往國訓中心慰勞世大運培訓選手，並且致贈加菜金，協會聘請的瑞典標槍客座教練Anders Borgström(前排右三)首次來台體驗台灣過年氣氛。(中華田協提供)

農曆新年即將到來，我國世大運與亞運田徑培訓隊依然辛苦訓練備戰，中華民國田徑協會副理事長朱文慶與秘書長王景成24日特地南下高雄左營國家運動訓練中心探視田徑隊員與教練訓練狀況。

朱文慶此行代表理事長蔡辰威慰勞培訓田徑選手，期許今年台北世大運務必為我國爭取最高榮譽，並加發加菜金10萬元以示鼓勵。

陣中許多田徑名將，包括陳傑、向俊賢、黃士峰、楊俊瀚等多名仍在學的田徑好手，今年也都有機會在自己國家的土地爭取田徑獎牌。

田徑協會今年新聘的短期瑞典標槍教練Anders Borgström夫婦也是第一次在台灣過年，家就住在高雄的田徑隊標槍教練薛聖融也將盡地主之誼，讓瑞典教練夫婦體驗台灣人的熱情與傳統過年氣氛。

(中時電子報)