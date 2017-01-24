黑貓宅急便遭爆料 冷藏食品配送只用保冷袋!
黑貓宅急便位於桃園市中壢區的北部轉運中心，有內部消息向本報投訴，該轉運中心將冷藏食品裝入保冷袋，以一般車輛配送，冷藏食品往往被擱置一夜，隔天一早才配送到各縣市營業站所，再送入民眾手中，甚至有時作業時程趕不及，有些冷藏品被擱置兩晚才送貨，投訴人質疑：「這樣的食品難道不會變質嗎？」
這位投訴人稱，該中心設備不足，加上可能年節配送爆量，近月來發現冷藏食品不是放在有冷凍設備的宅配車中，而是被裝在保冷袋中，以一般車輛運送，因作業關係，該中心集合各營業站所的貨物，再做調度配送，當晚送抵指定的營業站所，隔天一早才會出貨，意味這些冷藏食品連同保冷袋，被放在常溫車輛一晚，才展開配送，如此食物保鮮度大打折扣，甚至容易滋生細菌，食品品質堪慮。
黑貓宅急便回應，「包裹量超出平日標準時，啟用保冷設備因應低溫短途聯繋作業需求，此設備為自日本進口籠車低溫保冷袋，在保冷袋內均有置放乾冰或蓄冷板確保低溫品質。若當天有無法送出的包裹，皆會暫放至大型冰箱或轉回轉運中心置放在低溫室中，故目前投訴者狀況不符合SOP，本公司會儘快查證。」
(中時)
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