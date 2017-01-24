康寧上季淨利15.7億美元優於預期

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美國玻璃基板大廠康寧（Corning）周二美股盤前公布去年第4季業績，上季淨利達15.7億美元，每股盈餘1.47美元，調整後每股盈餘達50美分，優於前一年同期的34美分，亦超越市場預估的44美分。上季營收年增11％至24.8億美元，略低於分析師預期的25億美元。

(工商)